سمو أمير البلاد يبعث برسالة تهنئة إلى سمو ولي العهد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد هذا نصها:

“سمو ولي العهد أخي العزيز الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله

تحية طيبة وبعد

يطيب لي بوافر المحبة والتقدير أن أعرب لسموكم عن خالص التهاني الأخوية والقلبية بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليكم ولاية العهد.

منتهزا هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا للاشادة بمسيرتكم المعطاءة في خدمة وطننا العزيز والتي جسدت أروع معاني التفاني والإخلاص والوفاء فحظيتم من خلالها جل التقدير والاعتزاز والثناء.

سائلين المولى تعالى أن يمتع سموكم بموفور الصحة والعافية ويحفظ وطننا الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويسدد خطانا جميعا لخدمة وطننا الحبيب وشعبنا الوفي ويبارك بكافة الجهود لتحقيق المزيد من الانجازات التنموية المنشودة على صعيد مساره الطموح.

وتقبلوا سموكم خالص التقدير

نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت”.

هذا وقد تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة شكر جوابية من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله هذا نصها:

“حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه

أمير البلاد المفدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

تسلمت بيد المحبة والوفاء رسالة سموكم (حفظكم الله ورعاكم) التي حملت تهانيكم الودية وتمنياتكم الصادقة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على نيلنا الثقة السامية من لدن مقامكم الكريم وتولينا ولاية العهد.

وأغتنم هذه المناسبة لأسجل بالغ فخري واعتزازي بما تنعم به كويتنا الغالية من نهضة تنموية شاملة وإنجازات رائدة في عهد سموكم الميمون بفضل من الله تعالى ثم توجيهاتكم السامية ورؤيتكم السديدة وعطائكم الوافر وجهود وسواعد أبناء بلدنا الأوفياء لتستمر مسيرة وطننا المباركة نستكمل فيها بناءه وتطويره مستلهمين من نهج قيادتكم الحكيمة صدق الانتماء واخلاص العمل سائلين المولى (عز وجل) أن يوفقنا في حمل الأمانة عاقدين العزم على المضي قدما على دروب الرفعة والمجد والرخاء.

كما أبتهل إلى المولى (جل وعلا) أن يسبغ على سموكم موفور الصحة وتمام العافية والهناء ويسدد دائما على طريق الخير خطاكم وأن يكلل جهودكم بالتوفيق لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار لوطننا الغالي وشعبه الكريم.

والله يحفظكم ويرعاكم

مع خالص مودتي وتقديري

مشعل الأحمد الجابر الصباح

ولي العهد”.