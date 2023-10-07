حماس تعلن إطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ مع بدء “عملية طوفان الأقصى

حماس تعلن إطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ مع بدء “عملية طوفان الأقصى

قصف صاروخي واسع من قطاع غزة ودوي صفارات الإنذار في جنوب تل أبيب وأشدود وانفجارات غربي القدس

المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في عدة نقاط على الحدود الشرقية لقطاع غزة

تسلل مسلحين من حماس إلى مركز للشرطة في بلدة سديروت المحاذية لقطاع غزة وهناك إصابات

القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف: قررنا أن نضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية وبدء عملية طوفان الأقصى

الضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى تجاوزت 5 آلاف صاروخ استهدفت العدو

بدءا من اليوم ينتهي التنسيق الأمني مع الاحتلال

اليوم يستعيد شعبنا ثورته ويعود لمشروع إقامة الدولة

طوفان الأقصى أكبر مما يظن الاحتلال ويعتقد

آن الأوان لأن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال

اليوم كل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن أوانها

من لم يستطع المشاركة في طوفان الأقصى بشكل مباشر فليشارك بالتضامن

الضربة الأولى لطوفان الأقصى استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية

أدعو إخوتنا في المقاومة بلبنان وإيران واليمن والعراق وسوريا للالتحام مع المقاومة بفلسطين

يديعوت أحرنوت: مسلحو حماس استولوا على مركبات مدرعة للجيش الإسرائيلي وسحبوها إلى قطاع غزة

إعلان حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يفقد السيطرة على إحدى قواعده وعلى معبر إيرز