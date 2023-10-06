وزيرا الإعلام الكويتي والسعودي يبحثان علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها

بحث وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي عبدالرحمن المطيري مع وزير الاعلام السعودي سلمان الدوسري اليوم الجمعة علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر وكالة الأنباء السعودية (واس) بمناسبة زيارة الوزير المطيري للمملكة تلبية لدعوة وزير الاعلام السعودي.

وتناول الجانبان في الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعرضا سبل تعزيز التعاون في المجال الإعلامي في ظل التحولات الإعلامية العالمية إضافة إلى فرص تطوير ودعم الكوادر الإعلامية وبحث مجالات تبادل الخبرات بين البلدين.

وكان الوزير المطيري قد قام في وقت سابق اليوم بجولة برفقة وزير الإعلام السعودي في معرض الرياض الدولي للكتاب.