وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري مع وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري

وزيرا الإعلام الكويتي والسعودي يبحثان علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها

6 أكتوبر، 2023
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بحث وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي عبدالرحمن المطيري مع وزير الاعلام السعودي سلمان الدوسري اليوم الجمعة علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر وكالة الأنباء السعودية (واس) بمناسبة زيارة الوزير المطيري للمملكة تلبية لدعوة وزير الاعلام السعودي.

وتناول الجانبان في الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعرضا سبل تعزيز التعاون في المجال الإعلامي في ظل التحولات الإعلامية العالمية إضافة إلى فرص تطوير ودعم الكوادر الإعلامية وبحث مجالات تبادل الخبرات بين البلدين.

وكان الوزير المطيري قد قام في وقت سابق اليوم بجولة برفقة وزير الإعلام السعودي في معرض الرياض الدولي للكتاب.

المصدر
كونا
الوسوم
6 أكتوبر، 2023
0 35 أقل من دقيقة

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