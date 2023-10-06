الدوري الإيطالي: نابولي يهدد بمقاضاة شركة مصنعة لـ”دمية” أوسيمن”

هدد نادي نابولي بطل الدوري الإيطالي باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة ألعاب إيطالية تستعد لتسويق دمية مستوحاة من مهاجمه الدولي النيجيري فيكتور أوسيمن بقميص النادي الجنوبي.

وقال نابولي في بيان صحافي نشر الخميس “هذا منتج غير رسمي، ولم يتم ترخيص إنتاجه بأي شكل من الأشكال من قبل النادي”.

واضاف “ولذلك اتخذ النادي إجراءات لحماية مصالحه”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وصممت شركة “دجوكي بريتسيوزي” التي تقوم بتسويق مجموعة شهيرة من الدمى ودمى الأطفال، “”شيتشوبيلو بومبر” (المهاجم السمين باللغة الإيطالية) دون استخدام اسم أوسيمن أو الإشارة صراحةً إلى نابولي.

لكنها تحمل مثل أوسيمن ، قناعاً واقيًا وقميصًا أزرق سماويًا مختومًا بالرقم 9، مثل هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

ولم ترد شركة “دجوكي بريتسيوزي” التي اتصلت بها وكالة فرانس برس حتى الآن.

وكان مؤسس ورئيس الشركة إنريكو بريتسيوزي من 2003 إلى 2021 مساهمًا بأغلبية الأسهم ورئيسًا لنادي جنوى العائد الى دوري النخبة هذا الموسم.

وأوضحت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” أن دجوكي بريتسيوزي قام في الماضي بتسويق جهاز “شيتشوبيلو دي10إس” (Cicciobello D1OS) الذي يذكر بفضول النجم الارجنتيني دييغو مارادونا، أسطورة نابولي.

وكان روبرتو كاليندا، وكيل أعمال أوسيمن ، هدد نابولي في نهاية أيلول/سبتمبر باتخاذ إجراءات قانونية لنشره مقطع فيديو على حسابه على “تيك توك” يسخر من الدولي النيجيري بعد إهداره لركلة جزاء في الدقيقة 72 في المباراة ضد بولونيا (0-0) ضمن المرحلة الخامسة للدوري الإيطالي.

وتم حذف الفيديو بسرعة من حساب نابولي على “تيمك توك”، حيث قال النادي إنه لا يريد “إيذاء أوسيمن أو السخرية منه”. ثم أعلن اللاعب بعدها حبه لناديه والمدينة.