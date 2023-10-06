وفد الصداقة البرلمانية الكويتية الألبانية يلتقي نائب وزير اوروبا والشؤون الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية الألباني

التقى وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية الألبانية برئاسة النائب محمد المطيري اليوم الجمعة نائب وزير اوروبا والشؤون الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية الالباني بيسارت كاديا في العاصمة تيرانا.

واعرب المطيري خلال اللقاء عن تطلعه الى دعم البانيا وهي العضو غير الدائم بمجلس الامن للموقف الكويتي تجاه اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت والعراق عام 2012 والتي قضت المحكمة العراقية العليا مؤخرا بعدم دستوريتها رغم التصديق عليها من البرلمان العراقي وايداعها لدى الامم المتحدة عام 2013.

واضاف ان دولة الكويت تؤكد دائما احترامها لتعهداتها والتزاماتها الدولية ومبادئ حسن الجوار متمنيا من الجانب الالباني دعم ترشح دولة الكويت لعضوية مجلس حقوق الانسان خلال الفترة من 2024 إلى 2026.

من جهته دعا كاديا الى دعم ترشح البانيا لعضوية مجلس حقوق الانسان في أكتوبر الجاري مشيرا الى الفرص الاستثمارية والتجارية التي تتمتع بها بلاده في مختلف المجالات ومن بينها قطاع السياحة الذي شهد اقبالا متزايدا من مواطني دول الخليج صيف هذا العام.

ويضم الوفد البرلماني الكويتي النواب الدكتور عادل الدمخي واسامة الشاهين والدكتور فلاح الهاجري فيما حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى البانيا السفير خالد الشامي والسكرتير اول بالسفارة عدنان الغنيم.