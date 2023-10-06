الجامعة العربية تدين الهجوم “الإرهابي” الذي استهدف الكلية الحربية في حمص

الجامعة العربية تدين الهجوم “الإرهابي” الذي استهدف الكلية الحربية في حمص

دانت جامعة الدول العربية بشدة الهجوم “الإرهابي المشين” الذي استهدف الكلية الحربية في مدينة حمص السورية وأسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى “في انتهاك سافر لاستقرار سوريا”.

وأعربت الجامعة العربية في بيان اليوم الجمعة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وشددت الجامعة على ضرورة مواصلة جميع الجهود الهادفة إلى “القضاء على الإرهاب” بأشكاله كافة.

وعلى صعيد متصل دان البرلمان العربي في بيان اليوم الهجوم نفسه معربا عن خالص تعازيه في ضحايا هذا الهجوم ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد البرلمان “رفضه التام للإرهاب بجميع أشكاله” داعيا المجتمع الدولي إلى “تعزيز التعاون للقضاء على ظاهرة الإرهاب”.

وكانت السلطات السورية أعلنت أن هجوما بطائرات مسيرة استهدف أمس الخميس حفلا لتخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في (حمص) ما أسفر عن سقوط 80 قتيلا و240 جريحا في “حصيلة غير نهائية”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير الصحة حسن الغباش القول مساء أمس إن من بين القتلى ست نساء وستة أطفال فيما جرح 155 امرأة و22 طفلا حضروا حفل التخرج مشيرا إلى أن حصيلة ضحايا الهجوم مرشحة للزيادة لوجود مصابين حالتهم خطرة.