وزير الإعلام يشارك في الاجتماع السابع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول الخليج العربية

وزير الإعلام يشارك في الاجتماع السابع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول الخليج العربية

شارك وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري في الاجتماع السابع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته سلطنة عمان.

وذكرت وزارة الإعلام الكويتية في بيان صدر اليوم الجمعة أن الاجتماع الذي أقيم بمتحف (عمان عبر الزمان) بولاية (منح) في محافظة (الداخلية) العمانية أمس الخميس بحث العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تخدم العمل السياحي الخليجي المشترك وفي مقدمتها قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون والاستراتيجية الخليجية للسياحة ورؤية تطوير العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة بدول مجلس التعاون ومستجدات منصة إحصاءات السياحة بدول مجلس التعاون ودليل الاسترشاد للسياحة بدول المجلس.

وناقش الاجتماع في هذا الإطار أعمال الفريق الخليجي المشترك لتنفيذ الاستراتيجية الخليجية للسياحة والإطار العام لمنصة “إحصاءات السياحة” والتأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.

يذكر أن الاجتماع انعقد برئاسة وزير التراث والسياحة في سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية سالم المحروقي وبمشاركة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون إلى جانب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.