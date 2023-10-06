وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح ووزير الدفاع والإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية الشقيقة الفريق أول محمد زكي

وزير الدفاع يهنئ نظيره المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر

6 أكتوبر، 2023
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بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية الشقيقة الفريق أول محمد زكي بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الجمعة إن الشيخ أحمد الفهد عبر في برقيته عن “خالص تهانيه وصادق تبريكاته لجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الغالية والتي سطر خلالها الجيش المصري مع أشقائه من جيوش الدول العربية أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء دفاعا عن الكرامة والأرض العربية”.

المصدر
كونا
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6 أكتوبر، 2023
0 31 أقل من دقيقة

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