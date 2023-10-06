الداخلية: ضبط 24 متهما في 17 قضية بحوزتهم 14 كيلو مخدرات متنوعة و1432 حبة مؤثرات عقلية و6 أسلحة وخمور ومبالغ مالية حصيلة البيع

استمراراً لجهود رجال قطاع الأمن الجنائية على تطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط الخارجين عن القانون ومروجي وتجار السموم حماية للجميع، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (23) شخص من جنسيات مختلفة في (17) قضية وبحوزتهم نحو (14) كيلو من المواد المخدرة المتنوعة (شبو-حشيش-كيميكال-هيروين-ماريجوانا-كوكايين) و(1432) حبة من المؤثرات العقلية والعثور على (6) أسلحة وذخيرة غير مرخصة بحوزة عدد من المتهمين وكمية من الخمور ومبالغ مالية حصيلة البيع.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الإتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الإختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان رجال الامن الجنائي وكافة قطاعات الوزراة يواصلون مواجهة وتوجيه الضربات لتجّار السموم وضبط مروجيها، واذ تهيب الوزارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).