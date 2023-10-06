صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس المصري بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر

6 أكتوبر، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر مستذكرا سموه رعاه الله بالفخر البطولات التي سطرتها القوات المسلحة المصرية واستبسالها وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير الأراضي المصرية ومعربا سموه في الوقت ذاته عن الاعتزاز الكبير بامتزاج الدماء الكويتية والمصرية معا خلال هذه الملحمة الخالدة التي جسدت عمق الروابط الأخوية الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

متمنيا سموه حفظه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرفعة والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.

مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة ومتمنيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية وللبلد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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6 أكتوبر، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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