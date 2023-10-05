البرلمان العربي يدين مطالبة البرلمان الأوروبي مصر باجراء انتخابات رئاسية حرة

دان البرلمان العربي بشدة قرار نظيره الأوروبي الذي يطالب مصر بإجراء انتخابات رئاسية حرة معربا عن رفضه التام لكل أشكال تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للدول العربية.

واكد البرلمان في بيان اليوم الخميس تضامنه الكامل مع مصر بمواجهة أي تدخل يحمل “افتراءات وأكاذيب مضللة لا تستند لأي حقائق أو معلومات صحيحة بينما تسعى فقط لإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية”.

وطالب البرلمان الأوروبي بالكف عن هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية كونه “يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ الأمم المتحدة ولكل الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخليةللدول”.

كما اكد إن مصر لديها انتخابات نزيهة ومؤسسات دستورية وقضائية رصينة وعريقة تقوم بتطبيق القانون وهيكفيلة بتوفير كل الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية حرة وعادلة تعبر عن إرادة الشعب المصري الحقيقيةمشيدا بما حققته مصر من خطوات رائدة لتعزيز آليات الديمقراطية وتطبيق القانون.

من جانبه استنكر المرصد العربي لحقوق الإنسان في بيان مماثل قرار البرلمان الأوروبي بدعوة “دول الاتحاد الأوروبي لحث السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية والإفراج عن عدد من النشطاء والسجناء السياسيين والتأكيد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

واعتبر بيان المرصد هذا القرار يمثل تدخلا سافرا في الشئون الداخلية لمصر وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا .

وشدد المرصد العربي لحقوق الإنسان على أن هذا القرار يأتي في توقيت شديد الحساسية وينم عن سوء نية تجاه مصر بهدف الضغط عليها تحت ذريعة حقوق الإنسان مؤكدا تضامنه الكامل مع الجانب المصر يفي هذا الصدد.

وأضاف المرصد أن قرار الاتحاد الأوروبي تضمن ادعاءات باطلة لا تمت للواقع بصلة وتعكس نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر مطالبا بإعادة النظر في تلك القرارات التي تسئ إلى دولة محورية من الدول العربية.

واشار في الوقت ذاته الى ما حققته مصر في السنوات الماضية العديد من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان لاسيما أطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطنى الذى جمع كل طوائف وفئات الشعب المصري.

ومن المقرر ان تجرى في مصر انتخابات رئاسية في ديسمبر المقبل ترشح لها حتى الان الرئيس عبدالفتاح السيسي.