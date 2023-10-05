النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي

برشلونة يعلن غياب ليفاندوفسكي لفترة بسبب الإصابة

5 أكتوبر، 2023
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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس غياب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن صفوف الفريق لفترة بسبب إصابة في الكاحل.

وكشفت الفحوص التي خضع لها ليفاندوفسكي 35/ عاما/ اليوم الخميس أنه تعرض لإصابة في الكاحل الأيسر خلال مباراة الفريق أمام بورتو البرتغالي أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح برشلونة عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا) أن تعافي اللاعب سيحدد موعد عودته للمشاركة من جديد.

وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة قد اضطر لإخراج ليفاندوفسكي بسبب الإصابة والدفع باللاعب فيران توريس مكانه في الدقيقة 34 من مباراة أمس التي انتهت بفوز برشلونة على مضيفه بورتو 1 / صفر.

وتعرض ليفاندوفسكي للإصابة إثر تدخل قوي من ديفيد كارمو مدافع بورتو، وقد سجل فيران توريس هدف الفوز لبرشلونة.

المصدر
د ب أ
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5 أكتوبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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