قوات تركية في سوريا

تركيا تعلن القضاء على 1388 مسلحا منذ مطلع 2023

5 أكتوبر، 2023
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس القضاء على 1388 مسلحا منذ مطلع العام الحالي 37 منهم خلال الأيام السبعة الماضية.

وقال مستشار الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة ذكي آق تورك خلال إحاطة إعلامية إن شمال سوريا والعراق كانا من المناطق التي شهدت القضاء على المسلحين في هذه الفترة مضيفا أن القوات المسلحة التركية “ستواصل دك معاقل المسلحين في المكان والوقت المناسبين”.

وأشار في هذا السياق إلى أن القوات الجوية التركية دمرت 58 موقعا في مناطق (قنديل) و(أسوس) و(كاره) و(متينا) و(هاكورك) شمال العراق عبر غارات شنتها في الأول والثالث والرابع من أكتوبر الجاري.

وكانت الوزارة أعلنت الأحد الماضي عن تدمير 20 هدفا تابعا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق وذلك عبر غارات جوية استهدفت معاقل التنظيم في مناطق (متينا) و(هاكورك) و(قنديل) و(غارا).

وجاء ذلك بعد أن تعرض مقر مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية في العاصمة (أنقرة) صباح اليوم نفسه لهجوم نفذه شخصان أحدهما فجر نفسه والثاني تمت تصفيته.

وأسفر الهجوم عن إصابة عنصري أمن خلال تبادل لإطلاق النار في حين أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم.

المصدر
وكالات
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5 أكتوبر، 2023
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