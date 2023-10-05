وزير المالية يشارك بالاجتماع الـ120 للجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي في مسقط

شارك وزير المالية فهد الجارالله اليوم الخميس في الاجتماع الـ120 للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في العاصمة العمانية مسقط.

وقالت وزارة المالية في بيان صحفي إن الوزراء في دول مجلس التعاون الخليجي توصلوا خلال الاجتماع إلى العديد من القرارات التي تأتي متوافقة مع رؤية قادة دول المجلس المتمثلة بزيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الاعضاء.

وأضافت أنه تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات وفي مقدمتها نتائج الاجتماع الـ81 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس ونتائج الاجتماع الخامس لمجلس ادارة هيئة الاتحاد الجمركي واعتماد المسودة النهائية للضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من التعرفة الجمركية.

وذكرت أنه تمت أيضا مناقشة نتائج الاجتماع الـ38 للجنة السوق الخليجية المشتركة ومناقشة الاجتماع السادس للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرة (جي 20).

وأفادت أنه تم كذلك مناقشة مواعيد الاجتماعات المقبلة للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة وكلاء وزارات المالية للعام 2024 من أجل مواصلة مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي.