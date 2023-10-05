صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيسة الهند بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة

5 أكتوبر، 2023
0 19 دقيقة واحدة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت شمالي شرق جمهورية الهند والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمفقودين والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات.

متمنيا سموه رعاه الله للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء وبعودة المفقودين سالمين وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت شمالي شرق جمهورية الهند والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمفقودين والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات.

متمنيا سموه رعاه الله للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء وبعودة المفقودين سالمين.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
الوسوم
5 أكتوبر، 2023
0 19 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وزير الدفاع: تحقيق أقصى درجات اليقظة والجاهزية والاستعداد لحفظ أمن الوطن وسلامة مياهه الإقليمية

5 أكتوبر، 2023

وزير المالية يشارك بالاجتماع الـ120 للجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي في مسقط

5 أكتوبر، 2023

“جو أند ذا جوس” يفتتح ثلاثة أفرع جديدة في الأندلس وذا وير هاوس ومنتجع صحارى

5 أكتوبر، 2023

الأرصاد الجوية: طقس البلاد حار نهارا ومائل للحرارة أول الليل ومعتدل آخره في عطلة نهاية الأسبوع

5 أكتوبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى