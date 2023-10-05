سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيسة الهند بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت شمالي شرق جمهورية الهند والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمفقودين والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات.

متمنيا سموه رعاه الله للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء وبعودة المفقودين سالمين وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت شمالي شرق جمهورية الهند والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمفقودين والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات.

متمنيا سموه رعاه الله للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء وبعودة المفقودين سالمين.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.