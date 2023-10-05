بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 41.4 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 4ر41 نقطة ليبلغ مستوى 6ر6789 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 61ر0 في المئة.

وتم تداول 9ر181 مليون سهم عبر 11401 صفقة نقدية بقيمة 6ر35 مليون دينار (نحو 5ر108 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 22ر0 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5673 نقطة من خلال تداول 7ر111 مليون سهم عبر 5321 صفقة نقدية بقيمة 6ر12 مليون دينار (نحو 4ر38 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 7ر57 نقطة ليبلغ مستوى 70ر7401 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 77ر0 في المئة من خلال تداول 2ر70 مليون سهم عبر 6080 صفقة بقيمة 9ر22 مليون دينار (نحو 8ر69 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3ر2 نقطة ليبلغ مستوى 72ر5620 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 04ر0 في المئة من خلال تداول 6ر71 مليون سهم عبر 3601 صفقة نقدية بقيمة 4ر10 مليون دينار (نحو 7ر31 مليون دولار).

وكانت شركات (المساكن) و(أولى تكافل) و(منازل) و(منشآت) الأكثر ارتفاعا أما شركات (وطني) و(بيتك) و(عربي قابضة) و(إيفا فنادق) فكانت الأكثر تداول الناحية القيمة في حين كانت شركات (العقارات) و(يونيكاب) و(بيت الطاقة) و(وثاق) الأكثر انخفاضا.