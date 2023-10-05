وزير الصحة يقر توقيع 2176 غرامة على شركات كبرى بقيمة 5 ملايين دينار

في إطار حماية المال العام، قام وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بتوقيع 2176 غرامة على شركات كبرى متعاقدة مع وزارة الصحة.

ولفتت الوزارة إلى أن العقوبات شملت شركات كبرى متنوعة تعمل في مجال توريد الأدوية والمستهلكات الطبية، وشركات منفذة لخدمات صحية، مضيفة أن قيمة الغرامات التي وقعها وزير الصحة على هذه الشركات وفق صحيح الإجراءات التعاقدية بلغت حوالي 5.000.000 دينار كويتي.

جاءت هذه الخطوة، والتي تعد المرة الأولى التي يصدر فيها هذا العدد من الغرامات، في إطار متابعة التطبيق الصحيح للإجراءات التعاقدية المبرمة مع هذه الجهات، وتنفيذا لتعليمات د. العوضي بالالتزام بتطبيق صحيح الاجراءات التعاقدية، وإعمال الشروط الجزائية على نحوها الدقيق، صونا للمال العام، وحفظا لحقوق الدولة والوزارة، وبالتوافق مع تقارير الجهات الرقابية المختصة في البلاد.