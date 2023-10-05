الأرصاد الجوية: طقس البلاد حار نهارا ومائل للحرارة أول الليل ومعتدل آخره في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس ابلبلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع حارا نهارا ومائلا للحرارة أول الليل ومعتدل الحرارة آخره.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يضعف تدريجيا ويكون مصحوبا بكتلة هوائية حارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية على فترات.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح سرعتها ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب العالية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 و42 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مما بين 12 و42 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 و42 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون حارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 و42 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة و تظهر بعض السحب العالية ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.