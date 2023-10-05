وزير الداخلية يوجه بقبول جميع المتقدمين لطلب الحصول على إجازه دراسية وفق الشروط المنظمة للائحة الإجازات الدراسية بقوة الإطفاء

بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وتشجيعاً منه لأبنائه وإخوانه من منتسبي قوة الإطفاء العام لإستكمال تحصيلهم العلمي في مجال تخصصهم فقد وجّهه الخالد بقبول جميع من تقدم بطلب إستكمال التحصيل العلمي وفق النظم والشروط المنظمة للائحة الإجازات الدراسية.

وأكد الوزير أن هذه المبادرة جاءت حرصاً على تشجيع الكوادر البشرية وتعزيز إمكانات قوة الإطفاء العام.

وتأتي هذه التوجيهات تطبيقاً للخطة المعدة سابقاً لدعم الكوادر البشرية من منتسبي القوة وحثهم على التطور المهني والعملي في مجال عملهم بتخصصات علوم وهندسة الإطفاء ووفق مجال وظائفهم وتكون لهم دافعاً لأداء مهامهم الوظيفية وتسخير طاقتهم على أكمل وجه.

وشكر رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية على هذا الدعم اللامحدود لأبنائه وإخوانه منتسبي قوة الإطفاء العام من خلال توجيهاته الكريمة بمضاعفة أعداد المقبولين الذين انطبقت عليهم الشروط المنظمة للإجازات الدراسيه.