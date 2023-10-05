وزير التربية: يوم المعلم العالمي مناسبة لشكر المعلمين ورسالتهم النبيلة في إعداد جيل المستقبل

وزير التربية: يوم المعلم العالمي مناسبة لشكر المعلمين ورسالتهم النبيلة في إعداد جيل المستقبل

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع أن يوم المعلم العالمي الذي يصادف اليوم الخميس مناسبة لشكر كل معلم ومعلمة تقديرا لجهودهم نظير ما يقدمونه في مهنة التعليم التي تحمل رسائل نبيلة في إعداد جيل المستقبل.

وقال الوزير المانع في كلمته خلال احتفالية أقامتها وزارة التربية بهذه المناسبة إن الوزارة تقدر الصعوبات والدور الكبير الذي يقوم به المعلمون مؤكدا أهمية استمرار الاحتفال بهذه المناسبة كل عام.

وأضاف أنه “واجب علينا كلنا مجتمعين أن نوجه للمعلمين تحية إجلال واحترام حديثهم وقديمهم ودون أي استثناء” مشيرا إلى أن المعلم يعتبر القدوة الحسنة خصوصا في إعداد الطلبة والنشء على العلم والمعرفة والوحدة الوطنية وحب بلدهم.

وشهدت الاحتفالية مشاركة وتعاون فريق (إكسبو 965) للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين وحضور طلاب وطالبات الكشافة المدرسية من مختلف المدارس كما شارك التوجيه الفني للتربية الفنية بعدد من اللوحات التي تعبر عن الشكر للمعلم.

يذكر أن يوم المعلم العالمي يقام سنويا في 5 أكتوبر وأطلق عام 1994 ويهدف إحياؤه إلى التركيز على تقدير وتقييم وتحسين المعلمين في العالم وإتاحة الفرصة للنظر في القضايا المتعلقة بالمعلمين والتعليم.