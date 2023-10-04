افتتاح بطولة الكويت العالمية للبولينغ للرجال والسيدات بمشاركة واسعة

افتتحت مساء اليوم الاربعاء بطولة الكويت العالمية للبولينغ للرجال والسيدات والتي تشهد مشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة يمثلون 24 منتخبا للرجال و12 منتخبا للسيدات وتستمر منافساتها حتى 15 اكتوبر الجاري.

واكد راعي البطولة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الدعم لإقامة هذه البطولة العالمية بالكويت والتي تتميز بمستويات فنية رفيعة متمنيا اقامة بطولات دولية اخرى في البلاد بمختلف الالعاب.

جانب من حفل الافتتاح

وقال الشيخ فراس الصباح في تصريح للصحفيين عقب حضوره ورعايته حفل الافتتاح ان اقامة مثل هذه البطولات القوية بالكويت من شأنه اتاحة الفرصة للاعبي ولاعبات الكويت لاكتساب الخبرات ما يساهم برفع مستوياتهم الفنية.

واشاد بجهود اللجنة المنظمة للبطولة التي تميزت بحسن التنظيم للحفل وللاستعداد الجيد للبطولة معربا عن ثقته بنجاح البطولة على كافة المستويات.

راعي البطولة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك

ومن جانبه أكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي للبولينغ الشيخ طلال المحمد الصباح ان مبادرة نادي البولينغ الكويتي للتصدي لتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير يأتي حرصا منه على تطوير اللعبة في البلاد ورفع مستوى اللعبة على الصعيد الدولي.

واوضح الشيخ طلال الصباح ان البطولة تحظى بمشاركة اهم لاعبي ولاعبات العالم ما يبشر بظهورها بمستويات فنية رفيعة متمنيا ان يحقق منتخب الكويت للرجال والسيدات نتائج طيبة في منافسات البطولة.

رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي للبولينغ الشيخ طلال المحمد الصباح

وتقدم بجزيل الشكر لراعي البطولة لدعمه اللا محدود للبطولة منوها بدور الهيئة العامة للرياضة وباقي مؤسسات الدولة ذات العلاقة بتوفير كافة السبل للجنة ما له عظيم الاثر بإنجاح البطولة.

وأقيم حفل الافتتاح في قاعة البوليفارد بمنطقة السالمية وشهد تقديم أوبريت فني وفقرات فلكلورية تمثل شعوب العالم اضافة لتأدية قسم اللاعبين والحكام علما ان منافسات البطولة تبدأ غدا بإقامة الادوار الاولى للبطولة.

جانب من الحضور الرسمي للبطولة

حضر حفل الافتتاح نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم ورؤساء واعضاء الوفود المشاركة بالبطولة وضيوف الكويت من اعضاء الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والوطنية.

جانب من الوفود المشاركة بالبطولة