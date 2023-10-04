بايدن يعلن أنه سيلقي قريبًا “خطابًا هامًّا” بشأن المساعدات لأوكرانيا

بايدن يعلن أنه سيلقي قريبًا “خطابًا هامًّا” بشأن المساعدات لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أنه سيلقي قريبًا “خطابًا هامًا” بشأن أهمية دعم أوكرانيا فيما تشهد واشنطن انقسامات سياسية تهدد بعرقلة المساعدات المقدمة لكييف.

وقال بايدن لصحافيين في البيت الأبيض “سألقي قريبًا جدًا خطابًا هامًا سأتطرق فيه إلى هذه المسألة ولماذا من المهم جدًا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائنا أن نحافظ على التزامنا”.

الثلاثاء، عزل مجلس النواب الأميركي رئيسه الجمهوري كيفن ماكارثي في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة تعكس حدّة الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.

وللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنصّ على اعتبار “منصب رئيس مجلس النواب شاغراً”.

وقال بايدن الأربعاء “هذا يقلقني لكنني أعلم أن هناك غالبية من المسؤولين في مجلسَي النواب والشيوخ في الحزبَين قالت إنها تدعم تمويل المساعدات لأوكرانيا”.

وأضاف “أنا دائمًا قلق إزاء أي خلل وظيفي”.

وأكّد أنه “من مصلحة (الولايات المتحدة) أن تنتصر أوكرانيا” على روسيا.