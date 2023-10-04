الأمم المتحدة تعلن عدم التمديد لمهمة لجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا

قال متحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأربعاء إن التحقيقات التي تجريها الهيئة الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا ستتوقف الأسبوع القادم بسبب عدم تقديم أي دولة طلبا لتمديد تفويض لجنة التحقيق في الموعد النهائي.

وأكد باسكال سيم لوكالة فرانس برس أنه “لم يتم تقديم أي مشروع قرار بشأن إثيوبيا اليوم قبل الساعة الواحدة بعد الظهر (11:00 ت غ)- الموعد النهائي لتقديم مشاريع القرارات إلى مجلس حقوق الإنسان – ولم يُقدم أي طلب للتمديد 24 ساعة لإثيوبيا”.