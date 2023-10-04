الاتحاد الكويتي لكرة القدم يوقع مع نظيره البرتغالي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

وقع رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فيرناندو غوميز اليوم الاربعاء مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك.

وقال الاتحاد الكويتي لكرة القدم في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) -تويتر سابقا- إن الرئيسين ناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك على جميع المستويات الفنية والإدارية والتحكيمية والطبية وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر الاتحاد البرتغالي بمدينة لشبونة.

وأضاف البيان أنه تمت مناقشة إقامة أكاديميات لكرة القدم في الكويت من خلال الاستعانة بالدعم الفني والخبرات المطلوبة من قبل الاتحاد البرتغالي.

وأوضح أن الشاهين استعرض خلال اللقاء استراتيجية ورؤية الاتحاد الكويتي 2030 للنهوض باللعبة والتي نالت استحسان رئيس الاتحاد البرتغالي الذي ابدى استعداده لدعم الاتحاد الكويتي على صعيد الخبرات والجوانب الفنية.

وأشار الى أن الشاهين اطلع في ختام زيارته على منشآت ومرافق (مدينة كرة القدم) في الاتحاد البرتغالي من ملاعب تدريب وفندق المنتخبات والأقسام الادارية والطبية كما التقى مدرب منتخب البرتغال الاسباني روبرتو مارتينيز.