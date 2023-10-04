مونديال 2030: اتفاق أوروبي-إفريقي-أميركي جنوبي على استضافة البطولة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء، أن الاتحادات الأوروبي والإفريقي والأميركي الجنوبي اتفقت على ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أميركا الجنوبية.

وأوضح فيفا في بيان أنه بمجرد التحقق من صحة المعايير الفنية، سيعلن رسمياً عن مستضيف الحدث في العام 2024، لافتاً إلى أن المباريات التي ستستضيفها أميركا الجنوبية ستكون في إطار الاحتفال بمئوية المونديال الأول في الأوروغواي، وداعياً الاتحادات الأعضاء من الاتحادين الآسيوي والأوقياني لتقديم ملفاتها لاستضافة نسخة 2034.