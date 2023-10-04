القنصلية المصرية تستحدث تأشيرة جديدة للكويتيين صالحة لخمس سنوات وعدد زيارات مفتوحة

أعلنت القنصل المصري بدولة الكويت السفيرة هبة زكي اليوم الاربعاء أن الشؤون القنصلية المصرية استحدثت تأشيرة جديدة للكويتيين صالحة لمدة خمس سنوات دون حد اقصى للدخول وتسمح بثلاثة اشهر للاقامة المتواصلة الواحدة.

وقالت زكي في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير المصري بدولة الكويت أسامة شلتوت بمناسبة الاعلان عن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المصرية إن الهدف الاساسي من وراء تلك الخدمة هو التيسير على المواطنين الكويتيين الراغبين في زيارة مصر لعدة مرات دون الحاجة لأخذ التأشيرة في كل مرة.

وأوضحت أن قيمة التأشيرة الجديدة تبلغ 250 دينارا كويتيا.