الداخلية: ضبط 143 مخالفاً للإقامة ومكتبي خدم وهميين ومطعم غير مرخص

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود وزارة الداخلية في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط (143) مخالفا لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات ومكتبين للخدم وهميين في عدد من المناطق منهم (10) بتهمة التسول و(7) بائعين جائلين، و(6) أشخاص يديرون مطعماً غير مرخص وشخص يزاول مهنة طبية عثر بحوزته على كمية من الأدوية من غير ترخيص، وشخصين يديران مصنعاً للخمور المحلية وبحوزتهما (25) زجاجة خمر محلية الصنع.

كما تم ضبط (3) أشخاص مخالفين لقانون الإقامة في عيادة طبية وتبين وجود أدوية غير مرخصة ومخازن غير مستوفية لشروط التخزين والنظافة العامة، وتم احالتهم الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم