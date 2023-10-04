بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 27.70 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 27.70 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 70ر27 نقطة ليبلغ مستوى 16ر6831 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 40ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر130 مليون سهم عبر 10022 صفقة نقدية بقيمة 4ر29 مليون دينار (نحو 67ر89 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 94ر57 نقطة ليبلغ مستوى 25ر5673 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 01ر1 في المئة من خلال تداول 5ر72 مليون سهم عبر 4482 صفقات نقدية بقيمة 13ر9 مليون دينار (نحو 8ر27 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 74ر17 نقطة ليبلغ مستوى 41ر7459 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 24ر0 في المئة من خلال تداول 15ر58 مليون سهم عبر 5540 صفقة بقيمة 2ر20 مليون دينار (نحو 61ر61 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 31ر92 نقطة ليبلغ مستوى 34ر5618 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 62ر1 في المئة من خلال تداول 7ر53 مليون سهم عبر 3165 صفقة نقدية بقيمة 7ر7 مليون دينار (نحو 4ر23 مليون دولار).

وكانت شركات (قيوين أ) و(ورقية) و(عمار) و(عربي قابضة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(خليج ب) و(عربي قابضة) فكانت الأكثر تداول الناحية القيمة في حين كانت شركات (أولى تكافل) و(تجاري) و(المعدات) و(اكتتاب) الأكثر انخفاضا.