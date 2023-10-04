نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك

وزير النفط: السوق النفطية تسير في الاتجاه الصحيح بموازنة العرض والطلب

4 أكتوبر، 2023
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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك اليوم الأربعاء أن السوق النفطية تسير في الاتجاه الصحيح بموازنة العرض والطلب.

جاء ذلك في تصريح للوزير البراك نقله بيان صادر عن وزارة النفط عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك بالاجتماع ال50 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) عبر تقنية الاتصال المرئي والذي عقد بحضور محافظ دولة الكويت لدى (أوبك) محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى (أوبك) الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.

وقال البراك إن العالم مطالب بزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة بأنواعها ومنها النفط لضمان الإيفاء باحتياجات تنامي الطلب وتعافي الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

وذكر أن تخفيضات (أوبك +) ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق مشيدا بالإجراءات الاحترازية ل(أوبك +) لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية.

ونوه بالقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية في استمرار الخفض الطوعي وتمديد ذلك إلى نهاية 2023 وتأثير ذلك في توازن واستقرار السوق النفطية.

وشدد على التزام دولة الكويت بقرارات خفض الإنتاج إضافة الى الخفض الطوعي مبينا أن الكويت مستمرة بالاستثمار للتوسع بقدرتها الإنتاجية للنفط لتصل إلى 2ر3 مليون برميل يوميا خلال عام 2024.

المصدر
كونا
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4 أكتوبر، 2023
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