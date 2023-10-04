وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل علي المانع

المانع يصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة التظلمات والشكاوى في وزارة التربية

4 أكتوبر، 2023
0 5 2 دقائق

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أ. أحمد الوهيدة عن إصدار معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور عادل المانع قراراً وزارياً حمل الرقم (156) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة في وزارة التربية تختص بالنظر في التظلمات والشكاوى المقدمة من أصحاب الشأن.

وقال الوهيدة في تصريح صحفي إن تشكيل اللجنة يأتي تحقيقاً لمعيار العدالة والرضا الوظيفي للعاملين في وزارة التربية ، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والمساءلة، وأساساً لتطبيق أحكام القانون بشكل سليم حفاظاً على حقوق كافة منتسبي وزارة التربية.

وأوضح الوهيدة أن القرار الوزاري حدد اختصاصات اللجنة في النظر والفصل في التظلمات أو الشكاوى المقدمة إليها المتعلقة بكل ما يخص الوظائف الإشرافية، مشيراً إلى أن اللجنة تتمتع بالصلاحيات اللازمة لمباشرة مهامها بما في ذلك الاستماع لإفادات طرفي التظلم أو الشكوى، ودراسة المستندات المؤيدة لإفادتهما، وقبول الأدلة المقدمة إليها ووزنها وتقدير مدى صلتها بموضوع التظلم أو الشكوى، وكذلك إجراء المعاينة أو التحقيقات التكميلية، وطلب تزويدها بالوثائق اللازمة، والاطلاع عليها وفحصها سواء بنفسها أو بواسطة أي شخص آخر تنتدبه لهذا الغاية.

وأضاف الوهيدة أن للجنة البت في التظلم أو الشكوى مباشرة إذا تبين لها أن المستندات والوثائق المقدمة إليها كافية للبت في الموضوع المنظور أمامها، وإذا تبين للجنة أثناء نظر التظلم أو الشكوى أن موضوع أي منهما ينطوي على وجود مخالفة إدارية أو مالية، تحيل الموضوع إلى إدارة الشئون القانونية في الوزارة لتتولى بدورها اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، أو رفع الأمر لمعالي الوزير للنظر باتخاذ الإجراء اللازم حياله بما يتفق مع القواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون.

ونوه المتحدث الرسمي لوزارة التربية أن للجنة استدعاء أي موظف من موظفي الوزارة ومن تراه لسماع أقواله من تلقاء نفسها، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم الحق في المشاركة بالتصويت في القرارات التي تصدر من اللجنة أثناء تداول الجلسات، كما تقوم اللجنة بالنظر بكل ما يحال لها أو يعهد به إليها من أعمال أو مهام أخرى من قبل الوزير.

وأشار الوهيدة إلى أنه يجوز للموظف سحب التظلم أو الشكوى المقدمة من قبله بشكل مكتوب قبل البت بأي منها من قبل اللجنة، ولا يجوز له بعد ذلك تقديم تظلم أو شكوى بذات الموضوع ما لم يقدم تبريرا تقبله اللجنة، كما تكون كافة القرارات الصادرة من لجنة التظلمات والشكاوى ملزمة للوزارة وعلى الإدارات المعنية تنفيذها كل في مجال اختصاصه وذلك بعد اعتمادها من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وبين أن القرار الوزاري حدد مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها، ويحق لها طلب تمديد المدة بعد تقديم طلب رسمي بذلك، وترفع للوزير تقريرا دوريا كل شهر يتضمن نتيجة أعمالها وتوصيتها على أن ترفع تقريرها النهائي بشكل تفصيلي بعد انتهاء مدة عملها.

المصدر
وزارة التربية
الوسوم
4 أكتوبر، 2023
0 5 2 دقائق

مقالات ذات صلة

هيئة التطبيقي وجمعية الصحفيين تنظمان برنامجا تدريبيا مشتركا حول الإعلام التربوي

2 أكتوبر، 2023

جامعة عبدالله السالم استقبلت الدفعة الأولى من طلبتها في العام الجامعي 2024/2023

25 سبتمبر، 2023

وزير التربية: ذوو الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة

24 سبتمبر، 2023

وزير التعليم العالي يترأس الاجتماع الخامس لمجلس الجامعات الحكومية

20 سبتمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى