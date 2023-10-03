أمين مجلس التعاون وسفير الاتحاد الأوروبي في السعودية يبحثان التعاون الثنائي

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية كريستوف فارنو اليوم الثلاثاء علاقات التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء جمع البديوي مع سفير الاتحاد الأوروبي في مقر الأمانة بالرياض.

ووفقا للبيان هنأ الأمين العام السفير كريستوف بمناسبة تعيينه سفيرا للاتحاد الأوروبي لدى السعودية متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله.

وتركزت مناقشات اللقاء على مواضيع جدول أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للدورة ال(27) بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والمقرر عقده في العاصمة العمانية مسقط يومي التاسع والعاشر من أكتوبر الجاري .

كما تمحورت مباحثات اللقاء حول استعراض العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ومتابعة سير العمل في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وبرنامج العمل المشترك 2022-2027 إضافة إلى مناقشة القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.