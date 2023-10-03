سمو ولي العهد يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز لتأدية اليمين الدستورية أمام سموه

سمو ولي العهد يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز لتأدية اليمين الدستورية أمام سموه

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه رعاه الله بمناسبة تعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء ورئيسا لمحكمة التمييز.

حضر المقابلة معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح عبدالله الرقبة ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب والوكيل في الديوان الاميري الشيخ خالد العبدالله الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.