الهيئة العامة للقوى العاملة

“القوى العاملة”: استقبال طلبات صرف العلاوات الاجتماعية والأبناء للأعمال الحرة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة الأحد المقبل

3 أكتوبر، 2023
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أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الثلاثاء بدء استقبال طلبات صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء لأصحاب الأعمال الحرة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة يوم الأحد المقبل.

وقالت الهيئة في منشور لها على حسابها الرسمي بمنصة (اكس) إنه سيتم استقبال الطلبات اعمالا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1037) لعام 2023 الصادر بإضافة بند جديد إلى المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (391) لعام 2001 بشأن صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية.

وأوضحت الهيئة شروط التقديم لدعم العمالة ومنها الحصول على رخصة للأنشطة متناهية الصغر أو الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة إضافة إلى التسجيل بالتأمينات الباب الخامس (صاحب العمل).

المصدر
كونا
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3 أكتوبر، 2023
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