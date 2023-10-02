مانشستر يونايتد

راتكليف يفكر في شراء حصة أقلية في مانشستر يونايتد

2 أكتوبر، 2023
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ذكرت شبكة سكاي نيوز اليوم الاثنين أن شركة إنيوس سبورتس التابعة للملياردير جيم راتكليف تفكر في شراء حصة أقلية في مانشستر يونايتد بدلا من السعي للاستحواذ الكامل على النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة لإنهاء عملية استمرت ما يقرب من عشرة أشهر لحسم مستقبل ملكية النادي.

وقال التقرير إن شركة إنيوس سبورتس التابعة لراتكليف اقترحت على عائلة جليزر المالكة ليونايتد صفقة من شأنها أن تستحوذ على جزء من أسهمها وأسهم مانشستر يونايتد المتداولة في بورصة نيويورك بنسبة متساوية.

ويملك أفراد عائلة جليزر حصة أقلية في مانشستر يونايتد ويسيطرون على النادي من خلال هيكل أسهم الفئة المزدوجة.

ولم يرد مانشستر يونايتد وإنيوس على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

المصدر
رويترز
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2 أكتوبر، 2023
0 15 أقل من دقيقة

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