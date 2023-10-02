مجلس الوزراء يعقد إجتماعه الأسبوعي

عقــد مجلـــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الأثنين 2 /10 /2023 في قصر السيف برئاسة الشيخ/ طلال خالد الأحمـد الصـباح ـ رئيس مجلـس الـوزراء بالنيابة ووزير الداخلية ، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة الشيخ/ سالم عبدالله الجابر الصباح بما يلي:

استهل مجلس الـوزراء اجتماعـه برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضـرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم والتي صادفت يوم الجمعة الماضي، مشيداً بالنهج الراسخ الذي يجسد الخصوصية الكويتية بعلاقة الحاكم بشعبه والقيادة الرشيدة والحكيمة لسموه حفظه الله ورعاه والتي شهدت خلالها البلاد إكمالاً لمسيرة العطاء والبناء ومرحلة جديدة لبناء مستقبل يواكب مستجدات العصر وتطوراته ، متمنيا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في وطننا العزيز.

من جانب آخر قدم وزير الاعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية/ عبدالرحمن بداح المطيري عرضا مرئيا لمجلس الوزراء حول كافة التفاصيل المتعلقة بمشاركة دولة الكويت في (معرض إكسبو 2025 اوساكا) والاجراءات والخطوات التي تم اتخاذها من أجل ظهور جناح دولة الكويت في (معرض إكسبو 2025 اوساكا) بأبهى صورة تليق بسمعة ومكانة دولة الكويت في المحافل الدولية والذي توج بتاريخ 19 /9 /2023 بتوقيع عقد تنفيذ الجناح ، وبذلك أصبحت دولة الكويت الدولة الأولى عربيا والثامنة عالميا التي توقع عقد تنفيذ جناحها لهذا المعرض .

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة الذي يبذلها جميع المسؤولين والقائمين على مشاركة دولة الكويت في (معرض إكسبو 2025 اوساكا) وعلى رأسهم وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية/ عبدالرحمن بداح المطيري والوكيل المساعد في وزارة الإعلام للشؤون الإدارية والمالية المفوض العام لدولة الكويت لدى إكسبو 2025 اوساكا/ سالم فهد الوطيان والجهات الحكومية المعنية على دورهم في سرعة إنهاء الإجراءات وتذليل الصعاب حرصا منهم على رفع إسم دولة الكويت عاليا في هذا المعرض.

ثم أحاط وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب/ محمد عثمان العيبان مجلس الوزراء علما بشأن الزيارة التي قام بها مؤخراً للمنتخبات الكويتية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 المقامة في مدينة هانغتشو – بجمهورية الصين الشعبية وبالجولة الميدانية التفقدية داخل القرية الرياضية حيث التقى برؤساء الاتحادات الرياضية المشاركة في هذه الدورة للإطمئنان على اللاعبين واللاعبات وتفقد الخدمات والمرافق المخصصة لهم في القرية كما حضر عدد من المنافسات التي تشارك فيها المنتخبات الكويتية لتقديم الدعم المعنوي للاعبين واللاعبات خلال هذه المنافسات، مؤكداً على دور الهيئة العامة للرياضة والقائمين عليها في تسخير كافة الإمكانات والموارد لدعم اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية في مشاركتها وكذلك دعم الرياضيين الكويتيين المشاركين في الدورة، مشيداً بالجهود المخلصة التي يبذلها رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية ومديرة البعثة الرياضية الكويتية في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 فاطمة مسعود حيات، واللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات المشاركة في هذه الدورة من أجل رفع شأن واسم دولة الكويت عالياً في البطولات والمحافل الرياضية.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، فقد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للهجوم الغادر التي تعرضت له قوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي أسفر عن استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين مؤكداً تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة جراء هذا العدوان الآثم من قبل بعض العناصر التابعة للحوثيين، معرباً عن خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة وذوي الشهداء الأبطال داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يتقبلهم مع الشهداء الأبرار وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.