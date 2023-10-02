مستشفى مبارك الكبير يحصل على جائزة الإنجاز العالمية من مؤسسة World Stroke Organization

مستشفى مبارك الكبير يحصل على جائزة الإنجاز العالمية من مؤسسة World Stroke Organization

أعلنت وزارة الصحة حصول مستشفى مبارك الكبير على جائزة الإنجاز العالمية من مؤسسة World Stroke Organization.

وقالت الوزارة إن الجائزة تؤهل المستشفى كمركز متكامل ومجهز لرعاية مرضى الجلطة الدماغية الحادة بمستوى ورقي المراكز الدولية المماثلة.

يقدم المستشفى يقدم العديد من الخدمات الطبية الخاصة بحالات الجلطات الدماغية ومنها إذابة الجلطات الحادة وإزالة الجلطات الدماغية عبر القسطرة التداخلية إلى جانب العديد من الحالات المطابقة للاشتراطات العلاجية المعتمدة.