مستشفى مبارك الكبير

مستشفى مبارك الكبير يحصل على جائزة الإنجاز العالمية من مؤسسة World Stroke Organization

2 أكتوبر، 2023
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أعلنت وزارة الصحة حصول مستشفى مبارك الكبير على جائزة الإنجاز العالمية من مؤسسة World Stroke Organization.

وقالت الوزارة إن الجائزة تؤهل المستشفى كمركز متكامل ومجهز لرعاية مرضى الجلطة الدماغية الحادة بمستوى ورقي المراكز الدولية المماثلة.

يقدم المستشفى يقدم العديد من الخدمات الطبية الخاصة بحالات الجلطات الدماغية ومنها إذابة الجلطات الحادة وإزالة الجلطات الدماغية عبر القسطرة التداخلية إلى جانب العديد من الحالات المطابقة للاشتراطات العلاجية المعتمدة.

المصدر
وزارة الصحة
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2 أكتوبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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