لجنة الدفاع المدني

الداخلية: لجنة الدفاع المدني تعقد اجتماعاً تنسيقياً استعداداً لموسم الامطار والسيول 2024/2023

2 أكتوبر، 2023
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عقدت لجنة الـدفاع المدني اليوم الإثنين الموافق 2023/10/2 اجتماعا تنسيقيا لبحث استعدادا ت وجهوزية وزارات الدولة لمواجهة موسم الأمطار والسيول 2024/2023 ،وذلك لمناقشة الأعمال المطلوب تنفيذها للتعامل مع السيول، وخطط الانتشار وجاهزية الأجهزة المعنية وسرعة استجابتها لمواجهة كافة الظروف الطارئة الناجمة عن الأمطار والسيول، والخطط الإعلامية التوعوية وآليات التواصل مع الجمهور والنوافذ الإعلامية، وآليات التعامل والخطوات المتبعة في تعميم البلاغات وتصنيفها من حيث الحوادث الطارئة والتعامل معها عبر غرفة العمليات.

المصدر
وزارة الداخلية
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2 أكتوبر، 2023
0 14 أقل من دقيقة

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