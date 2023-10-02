آسياد هانغجو: فضية 200 م للسعودي عبدالله أبكر

منح العداء السعودي عبدالله أبكر بلاده فضية سباق 200 م الإثنين، ضمن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تستضيفها مدينة هانغجو الصينية.

وسجّل أبكر (26 عاماً)، رابع سباق 100 م في النسخة الماضية في جاكرتا 2018، 20.63 ثانية، بفارق بسيط بلغ 3 بالمئة من الثانية عن الفائز الياباني كوكي أوياما، فيما أهدر القطري فيمي أوغونودي البرونزية بفارق 1 بالمئة من الثانية عن الثالث التايواني تشون-هان يانغ، وحل البحريني سعيد الخالدي خامساً (20.88 ث).

قال أبكر لوكالة فرانس برس “شعورٌ جميل ان تكون أحد الابطال في دورة الألعاب الاسيوية، وهذا يعطيك دافعاً للمنافسة في الاستحقاقات المقبلة”، مضيفاً “هذه ثاني مشاركة، المرة الماضية احرزت المركز الرابع (في 100 م) واليوم الثاني”.

تابع “العام المقبل لدينا اولمبياد باريس وان شاء الله يكون الوضع افضل.. كنت الافضل في السباق واتحمل مسؤولية عدم احراز الذهبية، وكانت في يدي لكن حصل ما حصل، بالتأكيد ساتعلم من الاخطاء.. طموحي كأي عداء أن اتوج في الاولمبياد”.

وهذه رابع ميدالية للسعودية، وجميعها في ألعاب القوى، بعد ذهبية يوسف مسرحي في 400 م، فضية محمد تولو في رمي الكرة الحديد وبرونزية حسين آل حزام في الوثب بالزانة.