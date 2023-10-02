الخارجية الايرانية: نرحب بجهود الدول الصديقة لعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي

رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، بجهود الدول الصديقة لعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي الإيراني، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (إرنا).

وأعرب كنعاني صباح اليوم الاثنين، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي مع الصحفيين، عن أمله في أن “تتحقق الوحدة بين كافة الدول الإسلامية حتى يكون لها مكانة عالمية مؤثرة أكثر بوحدتها، وتأمن الامة الاسلامية من أعدائها ومن كيد وشر نظام الاستكبار العالمي”.

أما عن المفاوضات النووية، فجدد كنعاني تمسك إيران بعملية المفاوضات من أجل العودة المسؤولة لجميع الأطراف إلى الاتفاق النووي، معتبرا أن “عملية التفاوض مناسبة لهذا الأمر”، لافتا إلى إجراء محادثات غير مباشرة مع ممثلي الولايات المتحدة، ومبادرة الدول الصديقة إلى اقتراح سبل تقريب وجهات النظر بين الطرفين.