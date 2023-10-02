الصحة المصرية: 38 مصابا في حريق مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية إصابة 38 شخصا اليوم (الاثنين) في حريق هائل اندلع بمديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية، شرق القاهرة، في حصيلة غير نهائية.

وأكد المتحدث بإسم وزارة الصحة المصرية الدكتور حسام عبدالغفار، في بيان للوزارة، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق الذي اندلع بمديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم فور تلقي البلاغ.

وقال عبدالغفار إنه تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتا حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، وجاري المتابعة.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة.

وكانت سيارات الحماية المدنية قد هرعت فور تلقيها بلاغا إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق.

كما دفعت القوات المسلحة المصرية بطائرتين وسيارات الإطفاء للمساعدة في إطفاء الحريق بالإضافة إلى سيارات إسعاف لإخلاء المصابين.

وتمكنت قوات الحماية المدنية وإطفاء القوات المسلحة من السيطرة على الحريق وتقوم بعملية التبريد للمبنى.