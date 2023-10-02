بحضور بارز لمجموعة من المتخصصين في طب العيون والأدوية، نظمت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، الوكيل المحلي لشركة روش للأدوية فعالية علمية لتعلن عن تسجيل دواء “الفابيزمو” الجديد بوزارة الصحة، حيث سيتم توفيره في المستشفيات قريباً.

«فابايزمو» هو دواء يُعطى عن طريق الحقن في العين ويستخدم لعلاج البالغين المصابين بالوذمة البقعية السكرية (DME) والتنكس البقعي الرطب المرتبط بالعمر (nAMD). والجدير بالذكر أن 21 مليون شخص على مستوى العالم يعانون من الوذمة البقعية السكرية والتي قد تؤدي إلى العمى وانخفاض جودة الحياة عند تركها غير معالجة وتبدأ الوذمة البقعية السكرية عندما يحدث تسريب في الأوعية الدموية التالفة بالعين بسبب ارتفاع نسب السكر بالدم وتسبب تورم بالبقعة – المنطقة المركزية للشبكية المسؤولة عن الرؤية الحادة المطلوبة للقراءة والقيادة، كذلك مرض الضمور البقعي المرتبط بالعمر هو حالة تؤثر على الجزء من العين الذي يوفر الرؤية المركزية الحادة اللازمة لأنشطة مثل القراءة. ويعتبر الضمور البقعي الرطب هو شكل متقدم من المرض يمكن أن يسبب فقدان سريع وشديد للرؤية.

وقال د. جمال الكندري استشاري طب العيون في مستشفى جابر الأحمد الصباح والذي أدار الجلسة العلمية أنه نظرًا لارتفاع نسب الاصابة بالسكري في الكويت خاصةً بين المواطنين فإن هذا يؤدي بالتبعية لارتفاع نسب الاصابة بالوذمة البقعية السكرية التي تحتاج إلى علاج متكرر عن طريق الحقن بالعين. نحن نتطلع دائماً إلى العلاجات الجديدة التي تمكنا من علاج الوذمة البقعية السكرية بفاعلية و لكن بإستخدام عدد أقل من الحقن لتقليل العبء على المريض و المنظومة الصحية.

علي عبدالوهاب تعلن عن تسجيل دواء الـ فابيزمو لعلاج بعض مضاعفات مرض السكري على العين في الكويت

كما أكد د. ياشا مودي الأستاذ المساعد بقسم أمراض العيون بجامعة نيويورك لانجون الصحية أثناء محاضرته أن الدراسات قد أثبتت سلامة وفاعلية «فابايزمو»، حيث تم إخضاعه للعديد من التجارب السريرية ويستخدم حاليا لعلاج المرضى في العديد من دول العالم بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا وبعض الدول العربية.

وأضاف السيد فيصل علي المطوع – رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، أنه لا يخفى علينا جميعاً أن مرض السكري من أكثر الأمراض انتشاراً في دولة الكويت، ومن تبعاته التأثير بشكل سلبي على صحة وسلامة العين. ومن هنا حرصت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية بالتعاون مع شركة روش وهي إحدى أكبر الشركات في العالم في مجال الأدوية على تسجيل وتوفير أحدث العلاجات لتحسين جودة الرعاية الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأمراض المزمنة في دولة الكويت، والتي تم الموافقة عليها من قبل (FDA) إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

أضاف د/ أحمد توفيق المدير الإقليمي لشركة روش في مجموعة دول الخليج أن توجه شركة روش اليوم لمجال طب العيون هو لتلبية بعض من احتياجات المرضى التي تؤثر على جودة حياتهم في رحلتهم مع المرض. وأن مساهمتهم في هذا المجال يدفعها شغفهم لتقديم نتائج أفضل لعدد أكبر من المرضى بشكل أسرع وبتكلفة أقل على المجتمع.