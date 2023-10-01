البرلمان العربي يدين اقتحامات المستوطنين للأقصى ويحمل حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة

أدان البرلمان العربي بشدة اليوم الأحد اقتحامات مستوطنين اسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك بقيادة شخصيات سياسية متطرفة والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة المسجد.

وأكد البرلمان العربي في بيان له أن “استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا يعد “استفزازا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم يمثلون ربع سكان العالم”.

وحذر من تلك الممارسات مؤكدا أن تلك الاقتحامات “أمر مرفوض وينذر بدفع الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية إلى مزيد من التصعيد والتوتر وجر المنطقة لحرب دينية” محملا حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة.

وأشار البرلمان العربي كذلك إلى التصعيد المتواصل من جانب مستوطنين اسرائيليين في أداء مزيد من (الطقوس التلمودية) والصلوات والمسيرات الاستفزازية بهدف “تكريس التقسيم الزماني للمسجد الاقصى تحت حماية قوات الاحتلال”.

وشدد البرلمان العربي على “رفضه التام محاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ومحاولات تهويدها وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه كونها تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.

واستنكر في الوقت ذاته اقتحام قوات الاحتلال بلدة (سبسطية) شمال غرب (نابلس) وإغلاق المنطقة الأثرية فيها بذريعة تأمين اقتحام مئات المستوطنين للمنطقة الأثرية خلال الاحتفال بالأعياد اليهودية.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وردع محاولات الاحتلال لتحويل الصراع إلى حرب دينية”.

وطالب قوات الاحتلال بالكف الفوري عن جميع الاعتداءات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى مؤكدا ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها.

كما دعا إلى ضرورة تحريك الوضع القائم والدفع بعملية السلام في المنطقة مؤكدا موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.