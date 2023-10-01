من الموقوفين

الداخلية: ضبط 7 أشخاص بتهمة إدارة مطعم ومقهى وبقالات من دون ترخيص وبائع متجول

1 أكتوبر، 2023
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قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخليلا أنه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية “ادارة مباحث محافظة العاصمة” من ضبط شخصين استغلا غرفاً داخل بناية سكنية وتحويلها إلى بقالة غير مرخصة، وتبين قيامهما ببيع منتجات منتهية الصلاحية ويقومان بتغيير تاريخ الانتهاء.

كما قامت الإدارة بضبط شخصين يديران مقهى في سرداب بناية من غير ترخيص و(3) أشخاص يديرون مطعماً غير مرخص في أحد المنازل بمنطقة جليب الشيوخ ويقدمون منتجات منتهية الصلاحية.

كما تمكنت “إدارة مباحث محافظة الفروانية” من ضبط بائع متجول يقوم ببيع المواد الغذائية والمشروبات على المارة والمنازل.

وجاري إحالتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
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1 أكتوبر، 2023
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