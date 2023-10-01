محمد المهّان يقترح احتساب فترة الخدمة في “الدفاع” و”الحرس الوطني” وضمها إلى “الداخلية”على نفس الرتبة

محمد المهّان يقترح احتساب فترة الخدمة في “الدفاع” و”الحرس الوطني” وضمها إلى “الداخلية”على نفس الرتبة

أعلن النائب د. محمد المهان عن تقديمه اقتراحا برغبة بشأن احتساب الخدمة في وزارة الدفاع والحرس الوطني وضمها إلى وزارة الداخلية على الرتبة نفسها ضمن مدة المخاطبين بأحكامها بما يترتب على ذلك من آثار.

وجاء في نص الاقتراح إن مبادئ الدستور حددت المقومات الأساسية للمجتمع مقرونة بالحقوق والواجبات في المادتين 41 / 42 من الدستور بحق كل كويتي في العمل وفي اختيار نوعه باعتباره واجباً على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ولا يجوز فرض العمل أو التقييد به إلا وفقاً لأحكام القانون المنظم لها.

وفي هذا الصدد جاءت أحكام القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية مؤكدة لمفهوم حقيقي لتأدية الخدمة أو العمل في المجالات العسكرية ذات الطبيعة الخاصة في وزارت الدولة المختلفة ومنها وزارة الدفاع والداخلية الحرس الوطني والتي يلتحق بها الغالب من الشباب ولا يستمرون في العمل بها لسنوات، وتأكيداً لولائهم وخدمتهم لوطنهم وسواء جاء ذلك تطوعاً في الخدمة أو إلزامياً وفقاً للقانون وأحكامه.

وقد كشف التطبيق العملي في نظام العاملين بالقطاعات العسكرية ممن انتهت مدة خدمتهم أو اتجهوا إلى الانتقال بالمجال خارج نطاق السلك العسكري عن عدم احتساب مدة خدمتهم في مرافق الخدمة العسكرية ضمن مدة الخدمة المحسوبة لتحديد الأقدمية وما يترتب عليها من شغل للدرجات الوظيفية ضمن مدة خدمتهم أو إضافتها إلى مدة خدمتهم في عملهم الجديد باعتبارها خدمة متصلة في مرافق الدولة يلزم اعتبارها واحتسابها حفاظاً على حقوق العاملين السابقين ممن التحقوا بدورة الإنعاش من وزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية الأمر الذي يكون من الملائم حفاظاً على حقوقهم الاعتداد بهذه المدة ضمن مدة خدمتهم.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بشأن ” احتساب الخدمة في وزارة الدفاع والحرس الوطني وضمها إلى وزارة الداخلية على الرتبة نفسها ضمن مدة المخاطبين بأحكامها بما يترتب على ذلك من آثار”.