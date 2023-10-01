وفد من هيئة التعليم العسكري الكويتية يزور جهاز التعليم العسكري في جيش التحرير الشعبي الصيني

وفد عسكري كويتي يزور جهاز التعليم العسكري في جيش التحرير الشعبي الصيني

1 أكتوبر، 2023
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أعلنت وزارة الدفاع أن وفدا برئاسة رئيس هيئة التعليم الكويتية اللواء الركن فهد الطريجي قام بزيارة الى جمهورية الصين الشعبية الصديقة تلبية لدعوة من قيادة جهاز التعليم العسكري بجيش التحرير الشعبي الصيني.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاحد إن هذه الزيارة تأتي بهدف مناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع المعنيين بشؤون التعليم العسكري والتي تساهم بتبادل الخبرات في المجال التعليمي والأكاديمي بين البلدين الصديقين.

وذكر البيان أن البرنامج شمل عدة زيارات لكلية الدراسات الدفاعية التابعة لجامعة الدفاع الوطني وكليات القيادة والأركان بجميع صنوفها البرية والجوية والبحرية في العاصمة بكين ومدينة ناجين.

المصدر
كونا
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1 أكتوبر، 2023
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