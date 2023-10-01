الرئيس التركي: لن نقدم “تنازلات جديدة” للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن بلاده لن تقدم “تنازلات جديدة” للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مؤكدا أنه “لا مانع لدى أنقرة إذا قرر الاتحاد إلغاء مشروع عضوية تركيا”.

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها بافتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان التركي أن أنقرة “أوفت بتعهداتها تجاه الاتحاد الأوروبي لكنه لم يلتزم بتعهداته في المقابل”.

وأكد أن “تركيا لن تقدم تنازلات جديدة للانضمام إليه ولا مانع لدى أنقرة إذا قرر الاتحاد إلغاء مشروع عضوية تركيا” مشيرا إلى “أننا لا نحتاج إلى عضوية الاتحاد الأوروبي”.

من ناحية أخرى أعلن أردوغان أنه يهدف إلى صياغة “دستور مدني جديد” لتركيا داعيا جميع الأحزاب السياسية إلى النظر في المشاركة في ذلك.

وذكر أن “الدستور الحالي لا يليق بتركيا الجديدة ونهدف لصياغة دستور يليق بمئوية تركيا الثانية”.

كما علق أردوغان على محاولة الهجوم التي وقعت أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في (أنقرة) بالقول إن “العملية التي جرت صباح اليوم وتم خلالها تحييد قاتلين اثنين نتيجة لتدخل قواتنا الأمنية في الوقت المناسب تمثل الأنفاس الأخيرة للإرهاب”.

من جانبه أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أوردته وكالة (أناضول) التركية للأنباء أن رجلي الشرطة اللذين أصيبا في “محاولة الهجوم الإرهابي” يستمران في تلقي العلاج كاشفا عن أنه “لا خطر على حياتهما”.

وأضاف أن تركيا ستواصل محاربة “الإرهاب والمتواطئين مع الإرهابيين وتجار السموم والعصابات ومجموعات الجريمة المنظمة”.

وكان يرلي قايا ذكر في وقت سابق من اليوم أن شخصين وصلا بسيارة تجارية صغيرة إلى أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفذا هجوما موضحا أن أحدهما فجر نفسه فيما تمكنت قوات الأمن من القضاء على الآخر.