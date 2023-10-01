منتخب الكويت لكرة اليد يخسر أمام البحرين ضمن دورة الالعاب الآسيوية الـ19

خسر منتخب الكويت لكرة اليد اليوم الاحد أمام نظيره البحريني بنتيجة (25-34) في ختام مباريات المجموعة الاولى من الدور الثاني ضمن دورة الالعاب الآسيوية ال19 المقامة في الصين.

وتعتبر هذه المباراة بمثابة “تحصيل حاصل” لتحديد المركزين الاول والثاني فيما بينهما بعد ضمانهما التأهل الى الدور نصف النهائي اذ تأهلت الكويت كثاني للمجموعة برصيد اربع نقاط والبحرين متصدرة لها بست نقاط.

ويواجه منتخب الكويت الوطني نظيره القطري في الدور نصف النهائي بعد غد الثلاثاء فيما تلعب البحرين أمام اليابان.