السكنية: توزيع بطاقات الاحتياط لقرعة قسائم الحكومية بجنوب مدينة سعد العبدالله الدفعة 12 من الضاحية (N3)

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنها ستقوم بتوزيع بطاقات الاحتياط لقرعة قسائم الحكومية بجنوب مدينة سعد العبدالله الدفعة الثانية عشر من الضاحية (N3) وذلك يوم الاثنين الموافق 2023/10/02 ابتداء من الساعة 9 صباحاً بمسرح المؤسسة و حتى نفاذ بطاقات الاحتياط.

وأضافت أنه ستكون أولوية التوزيع للمخصص لهم حتى تاريخ 2006/04/30 و ما قبل.

ونوهت السكنية على ضرورة إحضار البطاقة المدنية الأصلية لصاحب العلاقة إضافة إلى قرار التخصيص.

وفي حال تعذر استلام صاحب العلاقة لبطاقة دخول القرعة (الأساسية والاحتياط) أو حضور القرعة بنفسه، بإمكانه عمل تفويض عن طريق إدارة خدمة المواطن بمقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو الفروع الخارجية التابعة لها، أو توكيل خاص بوزارة بوزارة العدل مبين به نوع المعاملة و محدد به المنطقة، علماً بأنه يوجد توكيل خاص بجميع معاملات المؤسسة مدرج على نظام وزارة العدل.