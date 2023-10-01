عبدالله الأنبعي يقترح إنشاء أندية صحية ومراكز علاج طبيعي بالمجان للمتقاعدين

أعلن النائب عبدالله تركي الأنبعي عن تقديمه اقتراحا برغبة في شأن إنشاء أندية صحية ومراكز علاج طبيعي بالمجان للمتقاعدين، قال في مقدمته ما يلي:

لأن الوقاية خير من العلاج وحرصاً على صحة المتقاعدين وعدم تعرضهم للعديد من المشاكل الصحية ولما يعود عليهم بالفائدة في ممارسة حياتهم اليومية بالشكل الطبيعي ولندرة مراكز العلاج الطبيعي والمصحات في الكويت وارتفاع تكلفتها على المواطنين، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: ” إنشاء أندية صحية ومراكز علاج طبيعي بالمجان للمتقاعدين”.