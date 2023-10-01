سمو أمير البلاد يعرب في برقية إلى الرئيس التركي عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي في أنقرة

سمو أمير البلاد يعرب في برقية إلى الرئيس التركي عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي في أنقرة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية إلى فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة أنقرة بالقرب من مقر وزارة الداخلية والذي تسبب في إصابة اثنين من رجال الشرطة.

مؤكدا سموه رعاه الله تأييد دولة الكويت لكل ما تتخذه الجمهورية التركية الصديقة من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية للحفاظ على أمنها واستقرارها.

سائلا سموه الباري جل وعلا أن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.